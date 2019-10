Başkan Ali Var: "Gazetecilerin verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir"

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Gazetecilerin verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Kahvaltı programında tüm basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Gününü kutlayan Var, ”Haberdar etme misyonunu yerine getirmek için her şartta gece gündüz demeden görevleri peşinde koşan gazetecilerin verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak etmektedir” dedi.

KÜTAHYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:20

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.