DPÜ KTBMYO’da Orman Yangınları Uygulamalı Eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'ndaki öğrencilerine orman yangınları ile ilgili uygulamalı eğitim verildi.

Programın bağlı olduğu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ali Telli tarafından yürütülen Orman Yangınları dersi için Germiyan Yerleşkesinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi A. Başar Kavcin tarafından, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ile verilen eğitime 50 öğrenci katıldı.

Eğitimde araçların teknik özellikleri, kapasiteleri, kullanım alanları, kullanılan ekipmanlar hakkında bilgiler verildi. Su ve köpük uygulaması yapıldı. Katılım sağlayan öğrencilere orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araçların her türlü arazi şartlarındaki fiziki kabiliyetleri uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinliğin sonunda eğitim veren Orman Mühendisi A. Başar Kavcin'e Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Erdem tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Günün hatırası olarak Öğr. Gör. Ali Telli ile A. Başar Kavcin beraber yazmış oldukları ”Orman Yangınları ve Yangın Kriminoloji Bilgisi” kitaplarını Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdem'e hediye etti.

KÜTAHYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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