Yedek lastikten 20 bin uyuşturucu hap çıktı

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KÜTAHYA´da polis tarafından durdurulan otomobilin yedek lastiğine poşetler içinde gizlenmiş 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü ile eşi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek, takibe alınan otomobil, kent girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki yedek lastiğin içine gizlenmiş poşetler halinde 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araç sürücüsü Vurak K. (32) ile beraberindeki eşi Fatma K. (30) gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Soruşturma başlatıldı.



KÜTAHYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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