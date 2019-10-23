Taşımalı eğitimde yemek denetimi Simav'da toplam 28 merkeze 143 araçla taşınan öğrencilere, 4 çeşit öğle yemeği veriliyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Temel Eğitim okullarından bin 71, Orta Öğretim kurumlarından 892, Özel Eğitim kurumlarından ise 156 öğrenciye taşımalı eğitim kapsamında yemek verildiği bildirildi. Toplam 28 merkeze 143 araçla taşınan öğrencilere, 4 çeşitten oluşan öğle yemeği ikram ediliyor.

Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yavuz, “Toplam 28 taşıma merkezi okulumuzda yemek verilmektedir. Bu günkü yemek menümüzde çorba, tavuk, bulgur pilavı, salata ve ayran bulunmaktadır. Bu denetimleri okullarımızda sık sık yapmaktayız. Önce nöbetçi öğretmenlerimiz yemekleri kontrol ediyor ve tadına bakıyorlar, daha sonra öğrencilere yemek dağıtımı yapılıyor. Ayrıca yemeklerden numune alınarak üç gün saklanmaktadır” dedi.

Anadolu Lisesi nöbetçi öğretmeni İlknur Mumcu, “Okulumuz yemekhanesinde dağıtımı yapılacak yemekler aylık listeler halinde belirleniyor, öğrencilerin istekleri de dikkate alınıyor. Bizlere ve öğrencilerimize güzel yemekler sunuluyor. Öğrencilerimize haftada iki ya da üç kez protein ağırlıklı et yemekleri çıkıyor. Özellikle bu günkü menüde bulunan tavuk şinitzel, pilav, salata ve ayran, öğrencilerin en çok sevdikleri yemeklerden bir tanesi. Öğrencilerimiz yemeklerden gayet memnun” diye konuştu.

Simav Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Meltem Koçyiğit, "Evde bile yiyemediğimiz yemekleri taşımalı öğrencilerle birlikte yemekten memnunuz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Simav Anadolu Lisesi 12’inci sınıf dil bölümü öğrencisi 17 yaşındaki Hakan Bütün “ Yemeklerin yapılışı konusunda herhangi bir şüphemiz olmuyor, yemekler gayet temiz ortamlardan geliyor ve lezzetli oluyor. Arkadaşlarımızla birlikte severek tüketiyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimizi daim kılsın” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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