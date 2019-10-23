Çavdarhisar'da yol çalışmaları

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köy yolları yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Yıldız, yaptığı açıklamada, ''HacımahmutÇamköy, ÇamköyGökağaç köyleri arası yollarımızı sıcak asfalt yapımına hazırlıyoruz. Alt yapı çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi. Yol genişletme ve su baskınlarına karşı gerekli çalışmalar yapıldı. Köy yollarımızın yapımında emeği olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Devletimizin bölgemizdeki yol yatırımları aralıksız devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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