Gediz’de giysi kumbaraları hizmete girdi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, 34 noktaya yerleştirilen kumbaralardan toplanan kıyafetler, kullanılabilir hale getirilerek ihtiyacı olanlara dağıtılıyor. GiysiTekstil Ayakkabı konabilen kumbaralar ilçenin erişimi kolay noktalarına konuldu.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Üzerinize olmayan, giymekten bıktığınız, eskiyen kıyafetlerinizi ve ayakkabılarınızı eskidi diye çöpe atmayın. Artık ikinci el kıyafetler için de kumbara var. Gediz Belediyesi kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için yeni bir projeyi hayata geçirdi. İlçede 34 noktaya yerleştirilen kumbaralardan toplanan kıyafetler, geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlayacak” dedi.



GİYİLMEYEN KIYAFETLER ÇÖP’E DEĞİL KUMBARAYA

Projemizin hayata geçmesiyle, gardıropların bir köşesinde kalmış kullanılamayan giysi ve tekstil ürünleri geri dönüşüm merkezine gönderileceğini ifade eden Başkan Akçadurak, “ Vatandaşlarımızın buraya bırakacakları mont, kazak, pantolon, ayakkabı gibi eşyaları ayrıştırarak kullanılamayacak durumdaki giysiler ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Her projemize olduğu gibi halkımızın Giysi Kumbarası Projesi’ne de destek olacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan ricamız giysi kumbaralarının içerisine elektronik eşya, ıslak giysi, kitap, yanıcı madde ve evsel atık atmamalarıdır” açıklamasında bulundu.

KÜTAHYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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