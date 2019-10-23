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YORUM KURALLARINI OKUDUM

DPÜ’de Bölgesel Politikalar ve İş Birliği zirvesi

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından düzenlenen Bölgesel Politikalar ve İş Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

DPÜ’de Bölgesel Politikalar ve İş Birliği zirvesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından düzenlenen Bölgesel Politikalar ve İş Birliği Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.
Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi 2 salonunda düzenlenen toplantı öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.
Etkinlikte ilk sözü alan DPÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Barış Adıbelli, “Küresel Etkisi olan Bölgesel Güç Türkiye” başlıklı konuşmasında Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla uluslararası alanda çok sayıda ülkenin Türkiye karşıtı bir pozisyon aldığını ifade etti.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni çeşitli gerekçelerle yalnızlaştırmaya çalışıyorlar”

Adıbelli, “Geçmişte Sevr’i yırtıp atan Türkiye Cumhuriyeti’ni çeşitli gerekçelerle yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Türkiye yer kürede çok önemli bir noktada. Bu bölgenin kendine göre koşulları var. Bunlarla yaşamasını öğrenmeliyiz. “Deprem öldürmez, çürük binalar öldürür” söylemini buraya uyarlarsak, bize de Ortadoğu’da olmak değil, burada çürük politikalar uygularsak zor durumda kalırız” dedi.

“Türkiye Suriye’de proaktif bir politika izlemiştir”

DPÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Güvenli Bölge Tartışmaları Bağlamında Doğu Akdeniz ve Suriye konusunu ele aldığı konuşmasında “Türkiye’nin Suriye’de proaktif bir politika izlediğini görüyoruz. Suriye için kurulan anayasa komisyonundan Türkiye’nin istemediği kişilerin çıkarılması, Barış Pınarı Harekatından sonra ABD’den gelen ‘6 yıllık emek 6 günde çöpe gitti’ açıklamaları önemli başarılardır. Rusya ile yapılacak görüşmenin ardından Barış Pınarı Harekatının sona ereceğini düşünüyorum. Ancak Türkiye ne yapacağına hemen karar vermeli. Çünkü Suriye’ye yeni bir sınır ötesi harekatta dünyanın geri kalanını çok zor ikna edebilir. Ben Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinde de Moskova’ya sonsuz bir güven duymaması gerektiğini düşünenlerdenim” şeklinde konuştu.

“Türkiye bugün devlet dışı unsurlarla uğraşmaktadır”

“Uluslararası Sistemde Küresel Barış İhtimali” başlıklı bir konuşma yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Tamer Kaşıkçı, birey, devlet, toplum ve sistemdeki aksaklıkların savaşların temel nedeni olarak göstererek, yakın dönemde yaşanan gelişmelerin savaşın bitmesi değil, boyut değiştirmesi olarak algılanması gerektiğini ve Türkiye’nin bugün devlet dışı unsurlarla uğraştığını belirtti.
DPÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Arıdemir ise, “Türk Boğazlarından Geçiş ve Struma Olayı” başlıklı konuşmasında İkinci Dünya Savaşı sırasında Romanya’dan yola çıkan ve savaştan kaçan Musevileri taşıyan 769 yolculu geminin 72 gün boyunca İstanbul açıklarında mahsur kaldığı ve bir Sovyet denizaltısı tarafından batırıldığı “Struma” olayını ayrıntılarıyla anlattı.
Gazeteci Yazar Hişam Güney’in Mavi Marmara Olayı konusunda katılımcıları bilgilendirdiği zirvede, Gazeteci Yazar Murat Palavar da Uluslararası İlişkiler ve Kişisel Gelişim başlıklı konuşmasında katılımcılara önemli bilgiler aktardı.
Etkinlik konuşmacılara üniversitenin altın anahtarının sunulması ve fotoğraf çekimi ile son buldu. Katılımcılar etkinlik sonrası konuşmacılara uzmanlık alanları hakkında çeşitli sorular sorma olanağı buldular

KÜTAHYA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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