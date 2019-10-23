Aracında 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilen sürücü tutuklandı

KÜTAHYA´da, polis ekiplerince durdurulan aracın bagajındaki yedek lastikte ele geçirilen 20 bin uyuşturucu hapla ilgili olarak gözaltına alınan çiftten Vural K. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi Fatma K. (30) adli kontrolle serbest kaldı. Çiftin, İstanbul´dan aldıkları uyuşturucu Antalya´ya götürdükleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen otomobil dün takibe alınırken, kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada bagajdaki yedek lastiğin içine gizlenmiş poşetler halinde 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü Vural K. ve eşi Fatma K. (30) gözaltına alındı. Emniyette ifade veren çiftin, İstanbul´dan aldıkları uyuşturucu Antalya´ya götürmek için kuryelik yaptığı ortaya çıktı. Şüpheli çift işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vural K. çıkarıldığı mahkemece `uyuşturucu madde ticareti´ suçundan tutuklanırken, eşi Fatma K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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