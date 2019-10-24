Başkan Hüseyin Doğan: "Kaçak nüfusla mücadelede kararlıyız"

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kaçak nüfusla ilgili mücadelede kararlı olduklarını dile getirdi.

Emet ilçesi için yapılacak her çalışmada görev ve işbirliğine hazır olduklarını belirten mahalle muhtarları, bu konudaki çeşitli fikirlerini Başkan Doğan'la paylaştılar.

Yaptıkları tüm çalışmalarda ve projelerde kendilerine ilk sorulan sorunun “Nüfus“ olduğunu belirten Başkan Hüseyin Doğn, ''Nüfusumuz ne kadar yüksek olursa elimiz o kadar güçlenir. Ayrıca belediye hizmetlerinde kişi başı ödenek tahsisleri yapılıyor. Buda ikametgahını ilçeye taşımayanların diğer ilçe halklarının haklarını da gasp etmiş olmalarına neden oluyor. Çünkü devletimiz, daha iyi hizmet verebilmemiz adına, ileçede yaşayan kişi başına göre belediyemize ödenek ve destek veriyor. Bizler belediye olarak çeşitli çalışmalar ile ilçemizde kaçak nüfus ile mücadelede kararlıyız. İlçemiz nüfusunun 11 bin 400 değil, 1000 ila bin 500 arasında daha fazla nüfusunun olduğu kanaatindeyiz. Bu konuda mahalle muhtarlarımızdan durulmayan veya durulsa da ikametgahı burada olmayan vatandaşlarımız için işbirliğine gideceğiz”dedi.

Başkan Doğan, KYK Yurdu ile yurtta kalmak için ikametgah mecburiyeti bulunduğunu da hatırlatarak, diğer yurtlarda kalan öğrenciler içinde ilçemizde pansiyonculuk yapan esnaflarla ortak çalışma içine gireceklerini belirtti.

KÜTAHYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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