İlkokul öğrencilerinden şehitlik ziyareti

Uşak Öğretmen Mahmut Özgöbek ilkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Dumlupınar ilçesinde şehitlik ziyaretinde bulundu.

İlkokul öğrencileri ve öğretmenleri, Zafertepe, Dumlupınar Müzesi, Atatürk Evi ve son olarak Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret edip, alan kılavuzu Habib Akalın'dan bilgiler aldı.

Alan kılavuzu Habib Akalın, yaptığı açıklamada, ''Uşak Öğretmen Mahmut Özgöbek ilkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Dumlupınar Şehitliklerinde milli mücadele ruhunu yerinde yaşadılar. Zafertepe Anıtı, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği, Kırık Kağnı Anıtı, Büyük Aslıhanlar Şehitliği, Kanlı Köprü, Ağaçköy Şehitliği, Dumlupınar İlk Hedef Anıtı, Dumlupınar Atatürk Evi ve Müzesi, Dumlupınar Kurtuluş Parkı Şehitliği ve Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret ettiler. Onlara kuruluşun ve kurtuluşun topraklarında yaşanan mücadeleleri anlattık'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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