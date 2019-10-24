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DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde etkinlik düzenlendi

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Çizgi FilmAnimasyon Bölümü ile Lighthouse Animasyon/Prodüksiyon firması arasında imzalanan eğitim protokolü doğrultusunda öğrenciler ile etkinlik gerçekleştirildi.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde etkinlik düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Çizgi FilmAnimasyon Bölümü ile Lighthouse Animasyon/Prodüksiyon firması arasında imzalanan eğitim protokolü doğrultusunda öğrenciler ile etkinlik gerçekleştirildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü DPÜ TV salonunda gerçekleşen etkinliğe fakülte öğrencilerinin yanı sıra akademik personel de katıldı.
Lighthouse Stüdyosu'nun önemli yeteneklerinden ve Çizgi FilmAnimasyon Bölümü mezunlarından, ödüllü animatör Serdar Çotuk misafir oldu. Animasyon üretim süreçleri üzerine öğrencileri bilgilendiren Serdar Çotuk, sonrasında öğrencilerin portfolyolarını tek tek değerlendirerek kendilerine öneri ve tavsiyelerde bulundu.

KÜTAHYA

24 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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