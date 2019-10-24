Hisarcık’ta 40 öğrenciye bot ve mont yardımı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İstanbullu Yardım Gönüllüleri'nden oluşan grup tarafından “Hayırda Yarışalım” Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye bot ve mont yardımında bulunuldu.

İstanbul’da Barbaros Yerli, Uğur Kizer, Ertan Ergin ve Levent Erikli’den oluşan gönüllüler grubu ilçe merkezi ve köy okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye “Hayırda Yarışalım” Projesi kapsamında dağıtılacak olan bot ve montları Okul Müdürlerine teslim ettiler.

Yardım gönüllüsü arkadaşlarıyla özellikle son dönemde ihtiyaç sahibi çocuklarla ilgili projeler üretmeye çalıştıklarını belirten Barbaros Yerli,” Bu çerçevede geçen sene de gerçekleştirdiğimiz öğrencilere yönelik bot, mont projemizi bu yılda devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımızla sene içerisinde dağılımlı projeler gerçekleştiriyoruz. Kışın soba, kömür yardımlarımız var. Kurban Bayramında kurban kesip ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocuklarımızı giydiriyoruz” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci öğrencilere yapmış oldukları bot ve mont yardımlarından dolayı Yardım Gönüllülerine teşekkür etti.

KÜTAHYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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