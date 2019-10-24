Hukuk bürosu dualarla açıldı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde Avukatlık hizmeti verecek olan Avukat Hasan Kalaycı'ya ait hukuk bürosu protokolün katılımıyla dualarla açıldı.

Açılışa, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, siyasi parti İiçe başkanları, mahalle muhtarları, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış duasını İlçe müftüsü İsmail Çınar'ın gerçekleştirdiği büronun açılış kurdelesi, protokol mensuplarınca birlikte kesildi. Avukat Hasan Kalaycı'nında mezunu olduğu Gazi Emet Anadolu lisesi son sınıf öğrencilerininde katılması açılışa renk kattı.

KÜTAHYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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