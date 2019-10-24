Kütahya'da polisten aranan şüphelilere yönelik operasyon

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Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda, biri FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama verilen M.A.Ö. ile zimmet suçundan aranan Ö.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

KÜTAHYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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