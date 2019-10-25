Başkan Rasim Daşhan: Dünya Türkiye'nin haklılığını açıkça görmektedir

AK Parti Şaphane İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır başkanlığında geniş katılımla yapıldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı binasında yapılan geniş kapsamlı toplantıya Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Gençlik Kolları Başkanı katıldı. Toplantıda kurumların tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için yapılabilecek çalışmaların görüşüldüğü ve ilçeye yapılması muhtemel hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Ülke gündemine dair yaptığı açıklamada, ''8,5 yıl oldu dünya Suriye trajedisine duyarsız kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan son bir ayda uyguladığı muhteşem planlamalar ile tüm dünyaya bu durumu çok net bir şekilde gösterdi. Artık dünya Türkiye'nin haklılığını açıkça görmektedir. Ayrıca verilen mücadele ile terör örgütü iyice köşeye sıkışmıştır. Teröre karşı elde ettiğimiz zaferler ortadır. Rabbim ordumuza güç kuvvet versin'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:16

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.