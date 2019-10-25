Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi

Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Doğalar köyünde bazı kişilerin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.H., N.A., Ş.O. ve Ç.T.'yi tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.

KÜTAHYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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