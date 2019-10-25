Hisarcık’ta ‘Cumhuriyet Koşusu’ düzenlendi

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Hisarcık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Samet Çelik ve Antrenör Ahmet Takmak nezaretinde Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yapılan Cumhuriyet Koşusuna yaklaşık 50 öğrenci katıldı.

Yapılan koşuda Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden İbrahim Önlü birinci, Osman Koca ikinci, Celal Karadana ise üçüncü oldu.

Yarışta dereceye girenlerin ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde verilecek.

KÜTAHYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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