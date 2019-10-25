Tavşanlı'da 59 çiftçiye Macar fiği tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 59 çiftçiye Macar fiği tohumu, düzenlenen törenle dağıtıldı.

Yem bitkisi üretim çeşitliliğinin arttırılması projesi kapsamında İl Özel İdaresi tarafından temin edilen Macar fiği tohumları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı.

Bu kapsamda Tavşanlı ilçesi Karacakaş köyünde 26 üreticiye, 255 dekar alana 2 bin kilo ve Kayıköy'ünden 33 üreticiye 220 dekar alana bin 800 kilo Macar fiği tohumu teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel, “Yem bitkileri tohum dağıtımında birlikte üretim modeli uygulanacaktır. Birlikte üretim modeli bir bölgedeki arazilerin tamamında aynı ürün yetiştirilmesidir. Macar fiği bir baklagil bitkisi olduğundan dolayı toprağı beslemesi açısından münavebede önemli bir yere sahiptir. Yem bitkileri üretim alanının gelişmesi hem tarımsal hem de hayvansal üretime katkı sağlayacaktır. Hayvancılık ve besicilik maliyetlerinin düşürülmesinde de önemli etkiye sahiptir. Dağıtımı yapılan tohumların üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 76 çuval 3 bin 800 kg Macar Fiği Karacakaş ve Kayıköy'den gelen üreticilere dağıtıldı.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Yüksel Kara, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Yüksel, İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.

KÜTAHYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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