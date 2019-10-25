Aranan 21 kişi yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aranan 21 kişi polis tarafından yakalandı.

Tavşan ilçesi polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olayları, madde bağımlılığı, kaçakçılık ve benzeri suçlara ilişkin Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 15 gün içerisinde yaptığı çalışmalar neticesinde haklarında adli makamlar tarafından çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 21 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelenerek kontrol edilen kişiler üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gerekli işlemler yapılarak bu kişilere 11 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve temin etmek suçundan Adli İşlem yapılan S.M. ve S.Y. isimli 2 kişi çıkarıldıkları Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Tavşanlı T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

KÜTAHYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:16

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.