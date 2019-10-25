Emet Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş başkanlığında toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Emet Belediyesi ile kardeş şehir anlaşmasını oy birliği ile kabul etti.

Emet Belediye Meclisinin Ağustos ayı meclis toplantısında aldığı karar, 19 Eylül'de Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmüş ve hukuk komisyonuna sevk edilmişti. Dün toplanan meclis konuyu tekrar değerlendirirken, hukuk komisyonu raporunda Emet Belediyesi ile kardeş belediye anlaşması imzalanmasının uygun görüldüğü belirtilerek,anlaşma mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Yapılacak kardeşlik protokolü kapsamında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için karşılıklı bilgi birikimi ve deneyim ve tecrübenin paylaşılması, belediyeler arası ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi kültür, sanat, spor, turizm, ekonomik ve ticaret alanlarında karşılıklı işbirliği yapılması. Faaliyet ve projeler geliştirmek amaçlandığını belirten Emet belediye başkanı Hüseyin Doğan, ''Göreve gelmemizin hemen ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş’ı makamında ziyaret etmiş, ve ilçemize davet etmiştik. Sağolsunlar sayın başkanımız da bizleri kırmayarak Ramazan bayramı tatilini ilçemizde geçirmişlerdi. Sayın başkanımız Aktaş’ın ilçemiz ziyaretleri oldukça verimli geçti. İlçemizi adım adım dolaşarak, daha yeşil ve modern bir Emet için neler yapabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunmuştuk. İlçemizden çok memnun olarak ayrıldılar. Başkanımızın bilgi, tecrübe ve birikimleri çerçevesinde ilçemizin modernizasyonuna katkıda bulunmak adına alanında uzman büyükşehir belediyemizin imar, peyzaj ve şehircilik mimar ve uzmanlarını ilçemize yönledirerek, Gazi Emetimizin planlı gelişim adına çalışmalar yapıldı. Bu durumu resmiyete dönüştürmek ve ilişkilerimizi dahada geliştirmek adına kardeş belediye olma projesini hayata geçirmek için Ağustos ayında konuyu meclise taşıdık. Belediye meclisimiz aldığı karar ile süreci başlattık.19 Eylül'de Bursa meclisimiz konuyu değerlendirmek için Hukuk komisyonuna sevk kararı almıştı'' dedi.

Başkan Doğan, ''Hukuk komisyonumuzu da hazırladığımız dosyalar ve gerekçelerimizi bizzat Bursa'da ziyaret ederek tarihi bağımızı aktardık. Bunun sonucunda Perşembe günü toplanan Bursa büyükşehir belediye meclisimizi hukuk komisiyonunda alınan oy birliği kararıyla Emet belediyemizle kardeş belediye olma teklifini oy birliği ile kabul etti. Gazi Emetimize hayırlı olsun. Projenin hayata geçirilmesinde katkılarından dolayı, başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş olmak üzere, destekleri için Bursa Özel Hayat Hastanesi sahibi hemşehrimiz Ahmet Özkul’a, Emet belediye meclisimize, projeye emek veren belediye idari ve teknik personelimize, Bursa büyükşehir belediye meclisi hukuk komisyonumuzun değerli tüm üyelerine ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum “ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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