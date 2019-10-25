Suç makinesi hırsızlar suçüstü yakalandı

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Bursa'dan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelerek girdikleri evlerden hırsızlık yapan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçede art arda meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik başlattığı çalışmada şüphelilerin Bursa'dan günübirlik gelen O.E., S.K. ve E.N.B. olduğunu belirledi. İlçe merkezindeki bir evde suçüstü yakalanan 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. Hırsızlık şüphelisi O.E.'nin 77, S.K.'nın 55, E.N.B.'nin ise 60 suç kaydı olduğu belirtildi.

KÜTAHYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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