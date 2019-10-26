Hayırsever iş adamına plaket

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Yüylük köyü çevre düzenleme çalışmalarına ve ilçe merkezinde eğitime destek veren iş adamı Bilal Coşkun'a, kaymakamlık makamı tarafından plaket verildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''İlçemize bağlı Yüylük köyünün çevre düzenleme çalışmaları, köy merkezinin düzenlenmesi ve güzelleştirilmesi ile İlçemiz eğitimine verdikleri destekten dolayı, Yüylük Köyü vatandaşlarından olan, aynı zamanda Yüylük Köy Kalkınma ve Yaşatma, Güzelleştirme Dernek Başkanı İş Adamı Sayın Bilal Coşku’a bu hizmetlerinden ve duyarlılığından dolayı plaket verdik. Eğitime ve doğduğu köye verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum'' ifadelerini kulandı.

KÜTAHYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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