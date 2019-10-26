Eğitim gönüllüsü İbrahim Naci Eren mezarı başında anıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde mal varlığının büyük bir kısmını eğitim kurumlarına vakfeden, Simavlı hayırsever Dr. İbrahim Naci Eren mezarı başında anıldı.

3 yıl önce vefat eden Eren’e, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Halil İsa Kuru, öğretim görevlileri ve öğrenciler, mezarı başında dua etti.

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kuru, “Merhum Dr. İbrahim Naci Eren, Simav’da annesi Gülizar Eren adına 24 derslikli bir İlköğretim Okulu, Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi’ne eşi Müfide Eren ve kendi adına eğitim blokları, dedesi Müftü Hacı Mehmet Akif Eren adına bir eğitim binası yaptırdı. Eğitim gönüllüsü Dr. İbrahim Naci Eren’i şükran ve minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.

KÜTAHYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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