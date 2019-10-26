Dumlupınar protokolünden yaşlı ve hasta ziyareti

Kütahya'nın Dumlupınar İlçesinde protokol üyeleri, ilçe merkezi ve köylerde hasta ve yaşlıları ziyaret ederek sıkıntı ve dertlerini dinleyerek ortak oldular.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Süleyman Alkan, ilçe merkezinde Satı Helvacıoğlu ve Kızılcaköy sakinlerinden Süleyman Akgün'ü evlerinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada "Devletimizin yaşlı ve hasta, engelli vatandaşlarımız ile diğer dezavantajlı insanlarımızın her zaman yanında olduğunu kendilerine ilettik. Sıkıntılarını ve dertlerine ortak olarak onlara moral verdik. Bizler senenin belirli günlerinde değil her ay belli periyotlarla ilçe protokolü olarak ilçe merkezi ve köylerimizde yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı ziyaret edip onların hal ve hatırlarını soruyor elimizden gelen desteği Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Belediyemiz vasıtası ile yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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