''Ateşte açan çiçekler'' iki komşu ilçe kadınlarını bir araya getirdi

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Emet Belediyesi tarafından desteklenen ve uzun süredir ilçede faaliyet sürdüren, kendi ayakları üstünde durmak ve ailesine ek gelir sağlamak için çalışmak isteyen bayanlar için kurulan Kooperatifi ziyaret eden Kaymakam Okatan, yaptığı açıklamada, ''Çinicilik faaliyetleri gibi bir takım çalışmaları yürüten kooperatif ile iş birliği yapılması adına Hisarcık ilçemize bağlı Hasanlar Köyü’nde de ortak çalışma alanı oluşturulması yönünde görüşmeler yürüttük. Bu çalışmanın hayata geçmesi, her iki ilçe arasında iş birliğinin ilerlemesi ve kardeşliğin pekiştirilmesi, ayrıca bölge ekonomisine katkı sağlaması açısından oldukça önemli. Hayırlı olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.

İki ilçe kadınlarının aile ekonomisi yönünden oldukça önemli olan bu konuda iş birliği yapmasının oldukça önemli olduğunu belirten Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Esra Türer, ''Komşu ilçemize bağlı olan Hasanlar Köyü kadınlarıyla el birliği yapıp çalışma gerçekleştireceğiz. Emet ilçemizde 50 kadın bu işe yaparak ailelerine aylık ortalama bin lira ek gelir sağlıyor. Hasanlar Köyümüzden gelen arkadaşlarımızla birlikte hedefimiz bu sayıyı dahada çoğaltmak ve bölge ekonomisini canlandırmak. İki ilçemiz için yapılan bu işbirliği hayırlı olsun ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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