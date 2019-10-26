Altıntaş Meslek Yüksekokulu'nda ''Tüketici hakları konferansı'' verildi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Altıntaş Meslek Yüksekokulu'nda "Tüketici Hakları" konulu konferans düzenlendi.

Altıntaş Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Kütahya İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun, öğrenciler ve akademik personelle bir araya geldi. Öğrencilere birer tüketici olarak haklarının neler olduğuna dair sunum yapıldı. Sunumda Tüketici Hakem Heyeti ve çalışmaları, mesafeli satış sözleşmeleri, iş yeri dışında yapılan satışlar, abonelik sözleşmeleri (taahhütlü yapılan satışlar) konularında bilinmesi gerekenler aktarıldı.

Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Sinan Kılıçoğulları, '' Değerli vaktini öğrencilerimize ayıran İsmail Hakkı Uygun’a teşekkürlerimi sunuyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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