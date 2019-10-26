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Üniversite öğrencilerinin çevreyi tanıma gezisi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ...

İHA

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanıma gezileri düzenlendi. İlk olarak Simav'a bağlı Kiçir ve Kızılcık köylerine 120 öğrenci ile tanıtım gezisi gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencilerinin çevreyi tanıma gezisi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanımaları amacıyla geziler düzenliyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanıma gezileri düzenlendi. İlk olarak Simav’a bağlı Kiçir ve Kızılcık köylerine 120 öğrenci ile tanıtım gezisi gerçekleştirildi.
Tanıtım gezisine Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Halil İsa Kuru, Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyologları, Öğretim Görevlileri Özge Sakarya Çınkı, Müge İçelli, Şenay Özer, İsmail Bacak, Hakkı Aktürk ve öğrenciler katıldı.
Simav Belediyesi ve Çitgöl Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle gerçekleştirilen gezinin ilk durağı, Simav’a 35 kilometre uzaklıkta bulunan bin 70 rakımlı Kiçir köyü oldu.
Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, “Bu gün bizler Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerini Kiçir Hable’de ağırlamaktan büyük onur duyduk. İlklerin köyü olan Kiçir, öğrencilerimizi ilk olarak misafir ediyor. Yeşil Simav’ın tanıtımına katkı sağlamak için Kiçir köyü olarak, elimizden gelen hizmetleri yapacağız. Bu vesileyle öğrencilerimize, göletimizi, doğal güzellikleri, ormanlarımızı, tanıtıp, doğa yürüyüşlerini gerçekleştireceğiz. Ayrıca öğrencilerimize çerkes kahvaltısı ikram edeceğiz” dedi.
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Halil İsa Kuru, “Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını istiyoruz. Özellikle Rektörümüze, öğrencilerimizin bu tür faaliyetlerde bulunmasını önemsiyor, Simav’ı tanımadan hiçbir öğrencimizin mezun olmasını istemiyor. Biz de bu bağlamda bazı projeler planladık. İlk olarak Kiçir köyü muhtarımızın desteği ile Simav’ın doğal güzelliklerini tanıtma, doğa yürüyüşü kamp alanları ve göletiyle birlikte bir etkinlik düzenledik. Kiçir köyü muhtarına, bize gösterdiği misafirperverlikten ve ikramlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Nurullah Benli amaçlarının, doğayı gezip, arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirmek olduğunu belirtti.
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Özlem Ergin, “Biz bugün Kiçir köyünde muhtar tarafından ağırlanıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte buraların güzelliklerini keşfetmeye geldik. Bu projeyi hazırlayan Prof. Dr. Vural Kavuncu’ya, Okul Müdürü Halil İsa Kuru’ya ve bizi burada misafir eden Kiçir köyü muhtarına teşekkür ediyoruz” dedi.
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Özge Sakarya Çınkı, “Bu gün Kiçir köyündeyiz. Burası Simav için çok önemli olan bir çerkes köyüdür. Çerkesler çok misafirperverdir, bir dilim ekmeğini üç parçaya bölüp paylaşmayı çok severler, bizim öğrencilerimizi de misafir ettiler. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu’nun, her öğrencinin öğrenim gördükleri çevreyi tanımaları konusunda başlattığı bir proje var. Biz de bu kapsamda Kiçir köyüne bir gezi düzenledik, öğrencilerimiz hem doğa yürüyüşü yapacaklar, hem de çevrenin güzelliklerini görecekler. Bir kaplıca bölgesi olan Simav’ı öğrencilerimizin detaylı bir şekilde tanımalarını, görmelerini ve bu güzelliklerden faydalanmalarını istiyoruz. Bu faaliyette emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
Kiçir köyü göleti çevresinde, çerkes müziği ve oyunlarının ardından, Simav’a 45 kilometre uzaklıkta bulunan bin 190 rakımlı, çam ormanlarıyla kaplı, yaban hayatı bölgesi Kızılcık köyüne geçildi.
Kızılcık Köyü Muhtarı Eyüp Karaaslan, “Bugün Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun öğrencilerini misafir ettik. hepsine hoş geldin diyoruz. Öğrencilerimizi ağırlayıp, doğayı gezdirmek için elimizden gelen ne varsa yapacağız” dedi.
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Cennet Balkan “ Bugün çevre tanıma gezileri kapsamında Kiçir köyünden Kızılcık köyüne geldik. Karşılaştığımız atmosfer çok güzeldi. Önceden tanıyıp, çok samimi olduğumuz insanlar gibi karşılandık. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Kızılcık köyü muhtarlığı ve köy halkı tarafından hazırlanan yemek ikramı sırasında konuşan Kızılcık köyü halkından Fetiye Çakır (73), öğrencilerin gelişi ile her yerin şenlendiğini, onları sevdiklerini, yemekler ikram ettiklerini, çok sayıda öğrenciyi görmekten mutlu olduklarını ifade etti.
Kızılcık köyü ormanlarında yapılan doğa yürüyüşü ile tanıtım gezileri sona erdi.

KÜTAHYA

26 Ekim 2019 Cumartesi

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