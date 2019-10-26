Kütahya’da hastane personeli maske takarak LÖSEV’e destek verdi

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Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane çalışanları farkındalık oluşturmak amacıyla maskelerini takıp, lösemili çocuklara destek verdi.

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane Sorumlu Hekimi Op. Dr. Cem Yağmur Özdemir, Op. Dr. Himmet Hatiboğlu başta olmak üzere doğumhane ebeleri ve çalışanlar farkındalık oluşturmak amacıyla maskelerini takıp, lösemili çocukları yalnız bırakmayarak LÖSEV’e destek verdiler.

KÜTAHYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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