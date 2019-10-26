Güreşte İmam Hatiplilerin başarısı Anadolu İmam Hatip Liseleri arası Kütahya il şampiyonasından Simavlı İmam Hatipliler 20 madalya ile döndü

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Kütahya’nın Simav ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin 20 öğrencilik güreş takımı, Kütahya’da yapılan il şampiyonasında 20 madalya aldıkları bildirildi.

Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Gülseren, “Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen il şampiyonasında 20’de 20 yaptık. Grekoromen stilde 20 güreşçimizle karıldığımız Kütahya il şampiyonasında Ömer Karaduman, Harun Çetinkaya, İsmail Demirel, Yusuf Ginesar, Hasan Bektaş, Yavuz Selim Ayaz, Veysel İşler birincilik kürsüsüne çıktı. Ömer Faruk Köse, Mustafa Kıpçak, Meriç Yaman, İlyas Yavuz, Enes Özer ikincilik kürsüsüne çıktı. Halil Ünalan, Doğan Demirtaş, Hüseyin Emre Vural, Güner Aydoğmuş, Zekeriya Sarı, Ahmet İnan, Hüseyin Kahraman, Recep Yiğit ise üçüncülük kürsüsüne çıkarak, takım halinde birinci olduk. Afyon ilinde, Aralık ayında yapılacak olan bölge şampiyonasında ilimizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

KÜTAHYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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