Esnaf Derneği Başkanı Özdemir: "Belediye ile kiracı esnafımız arasındaki sorun çözülmeli"

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, belediyeye ait işyerlerinde kiracı olan esnafa belediyenin yılsonunda iş yerlerini boşaltmaları, yeniden ihaleye çıkarılacağının bildirildiğini, esnafın mağdur olmaması için konunun acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Esnaf Derneği olarak, belediyeye ait işyerlerinde kiracı olan esnafla bir araya gelerek belediye ile yaşanan kira krizini konuştuklarını belirten Başkan Ali İhsan Özdemir, "Yıllardır Belediyeye ait işyerlerinde kiracı olan ve kiralarını hiç aksatmadan yatıran esnafımıza Belediyece kendilerine yılsonunda iş yerlerini boşaltmalarını, işyerlerinin yeniden ihaleye çıkacağı bildirilmiştir. Esnafımız bugüne kadar ne Kütahya’da, ne de başka bir ilde böyle bir uygulamanın olmadığını ifade ettiler. Yaşanan bu sorundan kiracı esnafımız mağdur olacaktır. Hatta bana bazı arkadaşlarının üzüntüden felç geçirdiğini söylediler. Belediye ile kiracı esnafımız arasındaki bu sorun diyalog yoluyla çözüme kavuşmalı” diye konuştu.

KÜTAHYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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