Ceyda Çetin Erenler: "Millet bahçesini TOKİ yapacak"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, millet bahçesinin tüm iş ve işlemlerinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılacağını ifade etti.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Erenler, "Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her ilde millet bahçelerinin başlaması talimatını vermişti. Kütahya'da Evliye Çelebi Mahallesi'nde mülkiyeti TOKİ'ye ait olan millet bahçemiz, Kütahyalı hemşehrilerimize kazandırılacak. Millet bahçesinin tüm iş ve işlemleri TOKİ tarafından gerçekleştirilecek. Millet bahçesi hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Erenler, Kütahya şehir hastanesinin inşaatıyla ilgili firmanın yaşadığı problemin çözülmek üzere olduğunu dile getirdi.

KÜTAHYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:52

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