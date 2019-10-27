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Ceyda Çetin Erenler: "Millet bahçesini TOKİ yapacak"

İHA

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, millet bahçesinin tüm iş ve işlemlerinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılacağını ifade etti.

Ceyda Çetin Erenler: "Millet bahçesini TOKİ yapacak"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, millet bahçesinin tüm iş ve işlemlerinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılacağını ifade etti.
AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Erenler, "Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her ilde millet bahçelerinin başlaması talimatını vermişti. Kütahya'da Evliye Çelebi Mahallesi'nde mülkiyeti TOKİ'ye ait olan millet bahçemiz, Kütahyalı hemşehrilerimize kazandırılacak. Millet bahçesinin tüm iş ve işlemleri TOKİ tarafından gerçekleştirilecek. Millet bahçesi hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.
Erenler, Kütahya şehir hastanesinin inşaatıyla ilgili firmanın yaşadığı problemin çözülmek üzere olduğunu dile getirdi.

KÜTAHYA

27 Ekim 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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