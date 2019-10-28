Öğrencilere Emet ve Kütahya'nın tarihi anlatıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu'nda, 'Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Kütahya' konulu konferans verildi.

Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından Sosyolog Seçil Sargın Yaman'ın katılımıyla Meslek Yüksekokulu Amfisinde gerçekleştirilen "Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Kütahya" konulu konferansa 200'e yakın öğrenci iştirak etti.

Konferansta konuşan Sosyolog Seçil Sargın Yaman, Emet’in kuruluşundan bugüne tarihi, yetiştirdiği önemli şahsiyetleri, kültür ve turizm zenginlikleriyle ilgili bilgiler verdi.

Genellikle şehrin en yüksek noktasına konumlanmış kalelerin günbatımının en iyi izlendiği yerler olduğuna dikkat çeken Yaman," Kütahya'da ise Bizanslılar tarafından etrafı surlarla çevrili bir şato olarak 3 bin 500 metrede inşa edilmiş kaleye doğru bakmanın keyfi bambaşkadır. Kütahya için "Kuruluşun ve Kurtuluşun Kenti" de denilmektedir. 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu zaferden tam 30 yıl sonra aynı gün ziyarete açılan Dumlupınar Şehitliği ise Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen askerlerimizin ve sivil vatandaşlarımızın anılarını yaşatmaktadır. Merkeze 58 kilometre mesafede bulunan Çavdarhisar ilçesi Kütahya'ya yabancı turistlerin de ilgi göstermesini sağlayan önemli merkezlerden biridir'' diye konuştu.

Konferans Kütahya Valiliği tarafından hazırlanan "Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Kütahya" filminin izlenmesi ile son buldu.

KÜTAHYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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