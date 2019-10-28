HLH hastası minik Esila ilik bekliyor

Uşak’ta oturan Ercan ve Çiğdem Kurt çifti Hemofagositik sendrom olarak bilinen HLH hastası 3 yaşındaki kızları Esila’ya uygun ilik bulunması için Uşak ve Hisarcıklı vatandaşlardan yardım bekliyor.

Uşak’ta bir Mühendislik firmasında tekstil, yedek parça ve hırdavat ürünleri satış elemanı olarak çalışan baba Ercan Kurt, Temmuz ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Ağustos ayında HLH hastalığı teşhisi konularak İzmir Behçet Uz Çocuk hastanesinde kemoterapi tedavisi gören 3 yaşındaki çocuğu Esila’nın tedavisi süresince hastalığının yenilediği için ilik nakline gerek duyulduğunu söyledi.

Kurt,” 1 yaşındaki diğer çocuğumun dokusu uyum sağlamadı. Sosyal medya aracılığıyla başlattığımız kampanyalarda da uygun ilik bulunamaması üzerine Kızılay yetkilileri ile görüşerek 1 Kasım 2019 tarihinde Uşak’ta, 14 Kasım 2019 tarihinde uyumlu dokuların genelde yakın çevrede ve akrabalarda bulunma olasılığını göz önüne alarak memleketim olan Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kök hücre bağışı kampanyası başlatmaya karar verdik. Buradan hemşerilerime sesleniyorum; Kök hücre bağışının sizlere hiçbir zararı yoktur. Şunu biliniz ki bizden eksilmeyen bir hücre başkasının hayatını kurtarıyor. Bu yüzden sadece 3 tüp kanla nakil bekleyen bir hastanın yaşam umudu olabilirsiniz. Unutmayalım ki onlar zamanla yarışıyorlar. Haydi, zaman kaybetmeden Kızılay’a kök hücre bağışında bulunup donör olalım. Toplanan kök hücrelerin uyumlu olması halinde ilik nakli bekleyen diğer hastalara da faydası olacaktır. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını, Kızılay'a gidip, küçük bir tüp kan vererek iliklerini bağışlamalarını istiyoruz. İnşallah bunu yaparlar tek isteğimiz bu” diye konuştu.

KÜTAHYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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