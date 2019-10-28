Çavdarhisar Belediyesi’nden baca temizliği uyarısı

Kütahya’nın Çavdarhisar Belediye İtfaiye Amirliği, vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı.

Çavdarhisar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kış aylarının yaklaştığı bu aylarda konutlarda yılda bir, sanayi kesiminde altı ayda bir bacaların temizletilmesi gerektiği bildirildi.

Kış aylarında baca tıkanıklığı sonucu yaşanan çok sayıda yangının, mal ve can güvenliğini tehdit ettiği, karbonmonoksit zehirlenmesiyle birçok insanın hayatını kaybettiği ve vatandaşların bacalarını mutlaka temizletmesi gerektiği kaydedildi.

KÜTAHYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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