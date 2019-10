Hisarcık’ta AK Parti ilçe danışma meclisi toplantısı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geniş katılımlı AK Parti İlçe Danışma Meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclis toplantısında, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Er, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Başan, İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, AK Partinin sadece siyasi bir oluşum ya da belirli bir kitleye mal olmuş basit bir siyasi hareket olmadığına vurgun yaparak,” AK Parti gönüldaşlarının ve duacılarının sayısı ülkemiz içerisinde 10 milyonlar, dünya üzerinde ise bütün İslam coğrafyası ve hatta başka inançlara, başka dillere mensup, bu davaya umut bağlamış tüm mazlumlarla birlikte milyarları bulan bir nizamı alem hareketidir. İnsanlığın umut kapısı, bekleyiş içinde olanların beklediği, Şanlı ecdadımızın emanetinin, asırlarca güttüğü davanın bugün ki mirasçısıdır. AK Parti Türkiye’nin partisidir” dedi.

Var,” AK Teşkilatın Hisarcık ailesi olarak bizler de, Cumhurbaşkanımız, Genel başkanımız, liderimiz, mazlumların gür sesi Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, bu kutlu hareketin bir neferi olmaktan her zaman onur duyduk. Gerek Belediye Meclis Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, gerekse İlçe Başkanlığı döneminde her zaman bu davaya layık, bu camiaya yakışır neferler olma gayretinde olduk. AK Parti İlçe Teşkilatı olarak, İslam alemi ve Dünya mazlumları adına tüm cihana baş kaldıran liderimize omuz vermenin yanında, ilçemizin 6 mahallesi ve 25 köyümüze de hizmet etmenin gururunu ayrıca yaşamaktayız. Her seçim de AK Partimize olan desteğin artarak perçinlendiği Hisarcık’ımıza hizmet ettikçe destek arttı, destek arttıkça, hizmet çoğaldı elhamdülillah. Geçtiğimiz 5 sene bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da hem sizlerin desteğinin, hem de ilçemize yapılan hizmet ve yatırımların artarak devam edeceğine de hiç şüphem yoktur. Ülkemizin dört bir yanda, içeri de ve dışarıda türlü şer odaklarıyla mücadele içerisinde olduğu böyle bir dönemde de çok şükür ki hizmetlerimiz artarak devam etmektedir” diye konuştu.



"İlçemiz için çok değerli projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz"



Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana AK Parti İlçe Teşkilatı, Gençlik ve Kadın Kolları, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclisi Üyeleriyle birlik beraberlik içerisinde ilçeye önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

Çalışkan,” Her daim hemşerilerimizle el ele, gönül gönüle olmaya özen gösteriyoruz. Belediye ve teşkilatımızla, ilçemiz için çok değerli projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

