DPÜ’de Engelsiz Sonbahar Şenliği

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğrenci topluluklarınca ortaklaşa Engelsiz Sonbahar Şenliği düzenlendi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Büyüdüm Çocuk Oldum ve Sosyal Yaşamı Destekleme toplulukları tarafından Evliya Çelebi Yerleşkesi Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı önünde gerçekleşen şenliğe zihinsel ve mental engelli öğrencilerin yanı sıra 100'e yakın kişi katıldı.

İp atlama, futbol, zıpzıp, boyama, tırmanma gibi birbirinden farklı oyun alanlarının yer aldığı etkinlikte çocuklar keyifli anlar yaşarken, topluluk tarafından söylenen şarkılara da eşlik ettiler.

KÜTAHYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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