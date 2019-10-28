Kütahya’da öğretmenler arası voleybol ve futsal müsabakaları sona erdi

Kütahya’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen voleybol ve futsal müsabakaları sona erdi

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Turkcell'in ve Spor Federasyonlarının katkılarıyla Nafi Güral Fen Lisesi Spor Salonu'nda yapılan Emet ve Simav ilçeleri öğretmen futsal takımlarının final maçında kazanan Emet takımı oldu. Bu galibiyetle İzmir'de düzenlenecek bölge turnuvasına Emet futsal takımı katılacak.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaymak ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur maç sonunda iki takım oyuncularını da tebrik ettiler. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaymak başarılı olan takım oyuncularına madalyalarını verdi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yeni Spor Salonunda gerçekleşen öğretmenler arası voleybol turnuvası final maçında ise Simav voleybol takımı, Gediz voleybol takımını setlerin tamamını alarak mağlup etti ve böylece Afyon'da düzenlenecek olan bölge turnuvasında Kütahya’yı temsil etmeye hak kazandı. Maçı izleyen Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaymak, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Küçükçakır ve Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın maç sonunda oyuncuları tebrik ettiler, başarılı olan takıma madalyalarını verdiler.

KÜTAHYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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