Belediye Kütahyaspor galibiyet serisini sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig 9.grupta şampiyonluğu ve 3. Ligi hedefleyen Belediye Kütahyaspor, sezonun 6. haftasında İstanbul temsilcisi Maltepespor 'u konuk ederek müsabakadan 20'lık skor ile galip ayrıldı.

İlk yarıda etkili oynayan Belediye Kütahyaspor, 45. Dakikada Kemal Ünal’ın golüyle ilk yarıyı önde bitirdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Belediye Kütahyaspor 88. Dakikada Kemal Ünal’ın şık golüyle müsabakayı 20'lık galibiyetle tamamlayarak liderliğini sürdürdü.

Maç öncesi takıma başarılar dileyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonrası da takımı aldıkları galibiyet sebebiyle tebrik etti.

Maç sonu değerlendirmede bulunan Belediye Kütahyaspor Teknik Direktörü Polat Çetin, lider olmanın rakiplerini artı motivasyon olduğuna vurgu yaparak, "Lider olmamız dolayısıyla her takım bizi yenmek için, bize gol atmak mücadele edecek. Maç genelinde üstün olan bizdik, ilk yarıda bir çok net pozisyonu değerlendiremedik. İlk yarının son bölümünde Kemal'in attığı gol sonrasında gelen kırmızı kartla birlikte Maltepespor'un 10 kişi kalması maçı lehimize çevirdi ve oyunun hakimiyetini tamamen ele aldık. Çocukları tebrik ederim, emeklerine sağlık. Haklı bir galibiyetle liderliğimizi sürdürdük. Gülbahçespor maçı ile galibiyet serimize devam edeceğiz." dedi.

KÜTAHYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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