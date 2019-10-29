Altıntaş'ta okul duvarlarına grafiti dokunuşu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altıntaş'ta okul duvarlarına grafiti dokunuşu

İHA

Altıntaş'ta okul duvarlarına grafiti dokunuşu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu'nun duvarları grafitilerle süslendi.Öğrencilerin yaptıkları grafitilerde İngilizce kelimeler öne çıktı.
Mustafa Kemal Ortaokulu'nda Türkiye’de okullarda benzerine sık rastlanmayan bir çalışma yapıldı. Okulun duvarlarına öğrenciler tarafından grafiti çalışması yapıldı. Çalışmalar birkaç gün içinde tamamlandı. Grafitinin öğrencilerin kendilerini ifade etmesine imkân veren bir sanat olduğundan hareket eden okul yönetimi, bu tarz çalışmaları destekliyor.
Altıntaş Mustafa Kemal Ortaokulu Görsel Sanatlar Ögretmeni Nezahat Taşkın Bıyık, yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimizden duvarlara grafitiler yapmak konusunda bir talep geldi. Öğrencilerimize destek verdik. Çok kısa bir zamanda çalışmayı tamamladılar. Grafitiler zaman zaman vandalizm olarak görülebiliyor. Fakat bunlar, öğrencilerin kendilerini ifade etmesine imkân veren sanat eserleri. Öğrencilerimizin yabancı dile aşinalığını arttırmak için grafitilerde İngilizce kelimeler tercih edildi'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yetişkinler yöresel halk oyunlarını öğreniyor
YEREL HABERLER Yetişkinler yöresel halk oyunlarını öğreniyor
Polis merkezi önünde tüfekle ateş açan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Polis merkezi önünde tüfekle ateş açan kişi ...
Başkan Demirci'den Cumhuriyet Bayramı mesajı Başkan Demirci: Cumhuriyetle birlikte hizmetlerin her alanında çok önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz
YEREL HABERLER Başkan Demirci'den Cumhuriyet Bayramı mesajı Başkan ...
Ahmet Erbaş: "Akıncı istifa etmelidir"
YEREL HABERLER Ahmet Erbaş: "Akıncı istifa etmelidir"
Belediye Kütahyaspor galibiyet serisini sürdürdü
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor galibiyet serisini sürdürdü
Kütahya’da öğretmenler arası voleybol ve futsal müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Kütahya’da öğretmenler arası voleybol ve futsal ...
Başkan Çetinbaş'tan CHP'li Kumdalı'ya: "Sen kim oluyorsun, haddini bil"
YEREL HABERLER Başkan Çetinbaş'tan CHP'li Kumdalı'ya: "Sen kim ...
Engelli öğrenciye stajında destek ziyareti
YEREL HABERLER Engelli öğrenciye stajında destek ziyareti
DPÜ’de Engelsiz Sonbahar Şenliği
YEREL HABERLER DPÜ’de Engelsiz Sonbahar Şenliği
Kiraladıkları 10 dönüm arazide ’Goji Berry’ meyvesi yetiştiriciliğine başladılar
YEREL HABERLER Kiraladıkları 10 dönüm arazide ’Goji Berry’ meyvesi ...
İlkokulda çevre düzenleme çalışmaları
YEREL HABERLER İlkokulda çevre düzenleme çalışmaları
Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi'nde ''Fide yetiştiriciliği'' kursu
YEREL HABERLER Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi'nde ''Fide ...
Futsal turnuvasında Kütahya'yı Emetli öğretmenler temsil edecek
YEREL HABERLER Futsal turnuvasında Kütahya'yı Emetli öğretmenler ...
Hisarcık’ta AK Parti ilçe danışma meclisi toplantısı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta AK Parti ilçe danışma meclisi toplantısı
Çavdarhisar Belediyesi’nden baca temizliği uyarısı
YEREL HABERLER Çavdarhisar Belediyesi’nden baca temizliği uyarısı
HLH hastası minik Esila ilik bekliyor
YEREL HABERLER HLH hastası minik Esila ilik bekliyor
Öğrencilere Emet ve Kütahya'nın tarihi anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere Emet ve Kütahya'nın tarihi anlatıldı
Kızıyla görüşmesini istemediği kişiye polis merkezi önünde ateş açtı
YEREL HABERLER Kızıyla görüşmesini istemediği kişiye polis merkezi ...
Ceyda Çetin Erenler: "Millet bahçesini TOKİ yapacak"
YEREL HABERLER Ceyda Çetin Erenler: "Millet bahçesini TOKİ yapacak"
Başkan Ali Çetinbaş: "AK Parti milletin ta kendisidir"
YEREL HABERLER Başkan Ali Çetinbaş: "AK Parti milletin ta ...
Polis memuru not bırakıp intihar etti
YEREL HABERLER Polis memuru not bırakıp intihar etti
AK Parti'de Danışma Meclisi Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AK Parti'de Danışma Meclisi Toplantısı yoğun bir ...
Protokol futbolcularla kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Protokol futbolcularla kahvaltıda buluştu
Kardeş belediye itfaiyeleri ortak tatbikat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kardeş belediye itfaiyeleri ortak tatbikat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X