Cumhuriyet Bayramı'nı Dumlupınar'da kutladılar

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesini Afyon Bayraktepe İlkokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyaret etti.

İlkokul öğrencileri ve öğretmenleri, Zafertepe, Dumlupınar Müzesi, Atatürk Evi ve son olarak Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret edip, alan kılavuzu Habib Akalın’dan bilgiler aldı.

Minik öğrenciler yaptıkları açıklamalarda, ''Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran ile anıyor, Tüm milletimizin Cumhuriyet bayramını gururla kutluyoruz. Cumhuriyet’imizi kuran ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimize Dumlupınar'dan dualar gönderiyoruz. Cumhuriyet’imizin kuruluşunun yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecanla kutluyor ve bu emanete daima sahip çıkacağımıza söz veriyoruz'' dediler.

KÜTAHYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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