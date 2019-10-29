Gediz’de trafik kazası: 3 Yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gediz’de trafik kazası: 3 Yaralı

İHA

Kütahya'nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gediz’de trafik kazası: 3 Yaralı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, GedizKütahya karayolunun 10.kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya Karayolları 145. Şube Şefliği'ne bağlı 16 U 7409 plakalı resmi araç Yaylaköy yakınlarındaki lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası araçta bulunan araç sürücüsü Seyfettin K., Ahmet Ö., Ahmet D., Tecelli K. Kendi çabalarıyla araçtan çıkarak sağlık ekipleri ve jandarmadan yardım istediler.
Yaralılar, kaza mahalline giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÜTAHYA

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

32 öğrenciden ‘Genç Osman’ türküsü eşliğinde gösteri
YEREL HABERLER 32 öğrenciden ‘Genç Osman’ türküsü eşliğinde gösteri
Bu okulda öğrenci velileri evinde ziyaret ediliyor
YEREL HABERLER Bu okulda öğrenci velileri evinde ziyaret ediliyor
Cumhuriyet Bayramı'nı Dumlupınar'da kutladılar
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı'nı Dumlupınar'da kutladılar
''Engelli kardeşlerimize gülen yüz olmaya devam edeceğiz''
YEREL HABERLER ''Engelli kardeşlerimize gülen yüz olmaya devam ...
Öğrencilere Cumhuriyet altını ödülü
YEREL HABERLER Öğrencilere Cumhuriyet altını ödülü
Altıntaş'ta okul duvarlarına grafiti dokunuşu
YEREL HABERLER Altıntaş'ta okul duvarlarına grafiti dokunuşu
Yetişkinler yöresel halk oyunlarını öğreniyor
YEREL HABERLER Yetişkinler yöresel halk oyunlarını öğreniyor
Polis merkezi önünde tüfekle ateş açan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Polis merkezi önünde tüfekle ateş açan kişi ...
Başkan Demirci'den Cumhuriyet Bayramı mesajı Başkan Demirci: Cumhuriyetle birlikte hizmetlerin her alanında çok önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz
YEREL HABERLER Başkan Demirci'den Cumhuriyet Bayramı mesajı Başkan ...
Ahmet Erbaş: "Akıncı istifa etmelidir"
YEREL HABERLER Ahmet Erbaş: "Akıncı istifa etmelidir"
Belediye Kütahyaspor galibiyet serisini sürdürdü
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor galibiyet serisini sürdürdü
Kütahya’da öğretmenler arası voleybol ve futsal müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Kütahya’da öğretmenler arası voleybol ve futsal ...
Başkan Çetinbaş'tan CHP'li Kumdalı'ya: "Sen kim oluyorsun, haddini bil"
YEREL HABERLER Başkan Çetinbaş'tan CHP'li Kumdalı'ya: "Sen kim ...
Engelli öğrenciye stajında destek ziyareti
YEREL HABERLER Engelli öğrenciye stajında destek ziyareti
DPÜ’de Engelsiz Sonbahar Şenliği
YEREL HABERLER DPÜ’de Engelsiz Sonbahar Şenliği
Kiraladıkları 10 dönüm arazide ’Goji Berry’ meyvesi yetiştiriciliğine başladılar
YEREL HABERLER Kiraladıkları 10 dönüm arazide ’Goji Berry’ meyvesi ...
İlkokulda çevre düzenleme çalışmaları
YEREL HABERLER İlkokulda çevre düzenleme çalışmaları
Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi'nde ''Fide yetiştiriciliği'' kursu
YEREL HABERLER Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi'nde ''Fide ...
Futsal turnuvasında Kütahya'yı Emetli öğretmenler temsil edecek
YEREL HABERLER Futsal turnuvasında Kütahya'yı Emetli öğretmenler ...
Hisarcık’ta AK Parti ilçe danışma meclisi toplantısı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta AK Parti ilçe danışma meclisi toplantısı
Çavdarhisar Belediyesi’nden baca temizliği uyarısı
YEREL HABERLER Çavdarhisar Belediyesi’nden baca temizliği uyarısı
HLH hastası minik Esila ilik bekliyor
YEREL HABERLER HLH hastası minik Esila ilik bekliyor
Öğrencilere Emet ve Kütahya'nın tarihi anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere Emet ve Kütahya'nın tarihi anlatıldı
Kızıyla görüşmesini istemediği kişiye polis merkezi önünde ateş açtı
YEREL HABERLER Kızıyla görüşmesini istemediği kişiye polis merkezi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X