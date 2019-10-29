Gediz’de trafik kazası: 3 Yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, GedizKütahya karayolunun 10.kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Karayolları 145. Şube Şefliği'ne bağlı 16 U 7409 plakalı resmi araç Yaylaköy yakınlarındaki lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası araçta bulunan araç sürücüsü Seyfettin K., Ahmet Ö., Ahmet D., Tecelli K. Kendi çabalarıyla araçtan çıkarak sağlık ekipleri ve jandarmadan yardım istediler.

Yaralılar, kaza mahalline giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÜTAHYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.