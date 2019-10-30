Vali Toraman: "Kütahya, hem işgali yaşadı, hem de zafere tanık oldu"

Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü sebebiyle Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman ev sahipliğinde kabul töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Polis Evi’nde düzenlenen kabul törenine; Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Turan, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin,DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, DPÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Kenan Eskin, Ali Bezirgan, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Şaban Başoğul, MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, askeri erkan ve mülki erkan, protokol üyelerinin eşleri, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri katıldı.

Konuklarını tek tek kapıda karşılayan Vali Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman daha sonra salonu gezerek herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zor şartlarda büyük mücadeleler verilerek kurulduğunu belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "Kütahya bu süreçte hem işgali gördü hem işgal yaşadı hem de kurtuluş zaferinin sevincine şahit oldu. Böylesine kıymetli topraklarda bu bayramı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



"BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"



Türkiye'nin bağımsızlık ve hürriyetini muhafaza etmek, toprak bütünlüğünü korumak için sınır içi ve sınır ötesinde mücadeleye devam ettiğini kaydeden Vali Toraman, "Evlatlarımız teröristlerle canla başla mücadele ediyorlar. Her nesil kendi üzerine düşen sorumlulu yerine getiriyor. Bu durumun bizim millet olarak bağımsızlığımıza ve hür yaşama iradesine olan bağlılığımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Aziz bir milletin mensubuyuz. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimize de güvenle bakıyor, ülkemizin ve milletimizin geleceğine güveniyoruz" diye konuştu.

Katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Vali Ömer Toraman, "Birlik ve beraberlik ruhuna katkı sağlayan, sevincimizi paylaşan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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