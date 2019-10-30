Emet'te ilçe danışma meclisi toplantısı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş’ın da katılım ile ilçe danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, İl genel meclisi ve belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti eski ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda İlçe Başkanı Ciner, Belediye Başkanı Doğan ve İl Başkanı Ali Çetinbaş partililere hitaben birer konuşma yaptılar.

Konuşmasına Cumhuriyet bayramını kutlayarak başlayan ve Barış Pınarı Operasyonu'nda görev alan askerlere Mehmetçik selamı göndererek bitiren Başkan Ciner, ”7 aydır gecemizi gündüzümüze katarak ilçemizin kalkınması ve refahı için çalışmalar yapıyoruz'' dedi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı konuşmada, ''Belediye devredilirken yasal faizler hariç borcumuz 11 milyon denildi. Bakıyoruz bugün Faizlerle borcumuz 21 milyon. Ödediğimiz 1,5 milyon borcun anlamı yok. Faizler devam ediyor, borç azalmıyor. Hem ekonomik reformlar, hemde projelerimiz hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz'' diye konuştu.

Emet'in her şeyden önce seçim değil, itibar kazandığını ifade eden AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Emet'te yapılan çalışmaları ve AK Parti kongre sürecini anlattı.

KÜTAHYA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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