Minik öğrenciler yöresel halk oyunlarını öğreniyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik yöresel halk oyunları kursu açıldığı bildirildi.
100. Yıl İlkokulu kapalı spor salonunda haftada 2 gün minik öğrencilere verilen yöresel halk oyunları kursuna yoğun ilgi olduğunu belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Musa Kazak, ''Usta öğretici Rıdvan Özcan'ın çalıştırdığı ilkokul öğrencileri yöresel halk oyunlarını öğreniyor. 100.Yıl İlkokulu kapalı spor salonunda çalışmalarını sürdüren öğrenciler 23 Nisan'a kadar kendilerini geliştirip gösteri yapmayı hedefliyor'' ifadelerini kullandı.
KÜTAHYA
30 Ekim 2019 Çarşamba
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