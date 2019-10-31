Kütahya’da hekim açığı hızla kapanıyor

Kütahya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Zehir, 2019 yılında Kütahya’ya 190 hekim ataması yapıldığını ve hekim açığının hızla kapandığını açıkladı.

İsmail Zehir yaptığı açıklamada; Bir yandan Sağlık Bilimleri Üniversite akademik kadrolarına hızla yerleştirme yapılırken, bir yandan da Bakanlıkça yapılan atamalar ile hem yan dallarda, hem de ana branşlarda hekim eksikliğinin giderildiğine vurgu yaptı.

Zehir, ”Üniversitemiz tarafından son 1 yıl içinde 4 profesör, 5 doçent, 30 doktor öğretim üyesi ve 13 asistan hekim göreve başlamıştır. Özellikle sıkıntı çekilen branşlarda Üniversitenin yaptığı alımlar sayesinde mağduriyetler giderilmeye başlanılmıştır. İl genelinde 111’i üniversiteden olmak üzere 355 uzman hekim, 87 asistan hekim ve 318 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 760 hekim sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Sağlık alanında yaşanan gelişmelerle birlikte hasta beklentileri ve hizmet kalitesi gereklilikleri nedeniyle bu hekim sayısına rağmen bazı eksikliklerimiz olmaktadır. Hastalarımızın il dışına sevk edilmeden İlimizde teşhis ve tedavi imkanlarının sunulması, bu hizmetin geliştirilmesi adına özellikli branşlar başta olmak üzere hekim atamaları önemlidir. Bu konuda Üniversitemizin Rektörü Prof.Dr. Vural Kavuncu’nun desteği ve gayreti çoktur. Kendilerine ayrıca teşekkür etmek isterim” dedi.



“24 branşta hekim göreve başladı”



Üniversite kadrosundan Çocuk Cerrahisi, Endokrin, KVC, Çocuk Endokrin, Çocuk Kardiyolojisi alanında 5 Doçent, Gastroentoloji, KVC, Patoloji, Yoğun Bakım branşında 4 profesörün göreve başladığını belirten Zehir, ”Kadın Doğuma 4 öğretim üyesi ataması ile çok sıkıntılı olan branşta ciddi rahatlama yaşanmıştır. Yine hemaotoloji, KBB, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer tıp, Cildiye, Göz, Çocuk gibi 24 branşta hekim göreve başlamıştır. İlimize son DHY, bir başka deyişle mecburi hizmet atamasında Merkez ve ilçelerimize 55 Uzman Hekim, 83 pratisyen hekim atanmıştır. Radyasyon ve Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, KBB, Kadın Doğum, Çocuk, Beyin Cerrahi, Tıbbi Genetik gibi 26 branşta atanan 55 uzman hekimin mecburi hizmetten Bakanlıkça atanmış olması çok önemlidir. Sağlık Bakanlığınca mecburi hizmetten atanan 138 hekim ile İl Merkezi ve ilçelerimizde hekim eksikliği önemli ölçüde giderilmiştir. Atamalarda ilimize destek veren Bakanlık yetkililerine, konu ile ilgili destek ve gayretleri için milletvekillerimize teşekkürlerimi sunarım. Tıbbi, teknik ve personel yönünden her geçen gün daha da gelişen sağlık tesislerimiz hastalarımıza her geçen gün daha kaliteli ve mahallinde hizmet sunma gayreti içerisindedir. Bu kapasitenin geliştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.

KÜTAHYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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