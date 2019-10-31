Futsal turnuvasında başarılı olan öğretmenler ödüllendirildi

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Kütahya'da düzenlenen ilçeler arası Futsal Turnuvasında birinci olan Emet Ashaboğlu Ortaokulu öğretmenlerini makamında kabul ederek plaketle ödüllendirdi.

Kaymakam Hasan Çiçek, ödül takdimi öncesi yapmış olduğu açıklamada, “Kütahya’da yapılan futsal turnuvasında 1 merkez 6 ilçe takımı arasından birinci olarak, İzmir’de yapılacak olan turnuvada Kütahya’yı temsil etme hakkını elde ettiğiniz için okul idarecilerimizi, teknik heyeti ve sizleri ayrı ayrı tebrik ediyor, plaketle ödüllendiriyorum. İzmir'de gerçekleşecek olan turnuvada en iyi dereceyi alacağınızdan eminim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Kaymakamlık olarak, eğitim, kültür, sanat, müzik ve spor etkinliklerine büyük önem veriyoruz. Bu anlamda bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Öğretmenlerimizin hangi dal olursa olsun, görev ve sorumluluklarının dışında, aktif olarak ta ilgilenmesini istiyorum. Sizlerin aktif ve başarılı olması, öğrencilerimiz için de güzel bir örnek ve teşvik olacaktır“ ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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