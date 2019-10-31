DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde bisiklet turu etkinliği

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Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi önderliğinde, Tavşanlı Belediyesi, Meslek Yüksekokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tavşanlı Doğa Sporları Derneği (TADOS) iş birliği ile Cumhuriyet Bisiklet Turu etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrenci, akademisyen, memur ve halktan gönüllülerin katıldığı etkinlik, Tavşanlı Emniyet Müdürlüğünün önünden başladı. İlk durak olan Tavşanlı Belediyesi Göbel Termal Tesislerine gelindiğinde dinlenme molası verilerek, katılımcılara Tavşanlı Belediyesince ikramlar yapıldı.

Etkinliğin ikinci etabında Göbel Termal Tesislerinden hareket edilerek yeniden başlayan etkinlik, Çardaklı Köyü üzerinden tekrar Tavşanlı merkezine gelinmesiyle son buldu.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Harika Özkan, Cumhuriyetin 96. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu etkinliğine katılanlara, ayrıca destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

KÜTAHYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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