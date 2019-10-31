Hisarcık Kaymakamı Karadağ, görevine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hisarcık Kaymakamı Karadağ, görevine başladı

İHA

Bir süredir Kaymakam Vekili tarafından idare edilen Hisarcık Kaymakamlığı görevine asaleten atanan Buğra Karadağ, görevine başladı.

Hisarcık Kaymakamı Karadağ, görevine başladı

Bir süredir Kaymakam Vekili tarafından idare edilen Hisarcık Kaymakamlığı görevine asaleten atanan Buğra Karadağ, görevine başladı.
1989 yılında Samsun'da doğan Buğra Karadağ, Subaşı İlkokulu ve Fazıl Kadı İlköğretim Okulunu müteakiben Kızılırmak Anadolu Öğretmen Lisesini kazandı. 20082012 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümündeki öğreniminin ardından 2018 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalından yüksek lisans derecesi aldı. Yozgat Defterdarlığında Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Maliye Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Karadağ, 2017 yılında Kaymakamlık mesleğine başlayarak Samsun Valiliğinde il stajı, Ordu’nun Ünye ve Çorum’un Sungurlu ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Adana’nın Feke ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevlerinin yanı sıra İngiltere’de dil eğitimi aldı.
Son gerçekleştirilen kura ile Hisarcık Kaymakamlığına atanan Karadağ, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve bir kız çocuk babası.

KÜTAHYA

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilerden geçit töreninde Mehmetçiğe selam
YEREL HABERLER Öğrencilerden geçit töreninde Mehmetçiğe selam
DPÜ Rektörü Uysal’dan Bölge Müdürü Keskin’e ziyaret
YEREL HABERLER DPÜ Rektörü Uysal’dan Bölge Müdürü Keskin’e ziyaret
Başkan Ferhan Yıldırım: "Esnaf ve belediye arasındaki sıkıntı çözülecektir"
YEREL HABERLER Başkan Ferhan Yıldırım: "Esnaf ve belediye arasındaki ...
Kütahya’da FEGEP öğretmen eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Kütahya’da FEGEP öğretmen eğitimi tamamlandı
Nohut mayalı ekmeği tanıtmak için şehir şehir dolaşıyor
YEREL HABERLER Nohut mayalı ekmeği tanıtmak için şehir şehir ...
Aslanapa'da köylerin sorun ve talepleri konuşuldu
YEREL HABERLER Aslanapa'da köylerin sorun ve talepleri konuşuldu
Göl fasulyesi tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Göl fasulyesi tezgahlardaki yerini aldı
DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde bisiklet turu etkinliği
YEREL HABERLER DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde ...
Futsal turnuvasında başarılı olan öğretmenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Futsal turnuvasında başarılı olan öğretmenler ...
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile valilik arasında protokol
YEREL HABERLER DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile valilik arasında ...
Kütahya Esnaf Derneği'nden Vali Toraman'a ziyaret
YEREL HABERLER Kütahya Esnaf Derneği'nden Vali Toraman'a ziyaret
Tarım Meslek Lisesi öğrencileri halk oyunları öğreniyor
YEREL HABERLER Tarım Meslek Lisesi öğrencileri halk oyunları ...
Rafet İnce’den Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Rafet İnce’den Tavşanlı Uygulamalı Bilimler ...
Başarılı öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Başarılı öğrencilere ödül
Toplum Gönüllüleri Topluluğu'ndan Oysu Köyü İlkokulu'na destek
YEREL HABERLER Toplum Gönüllüleri Topluluğu'ndan Oysu Köyü ...
Kütahya’da hekim açığı hızla kapanıyor
YEREL HABERLER Kütahya’da hekim açığı hızla kapanıyor
Devrilen traktörünün altında yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Devrilen traktörünün altında yaşamını yitirdi
Simav’da traktör kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Simav’da traktör kazası: 1 ölü
Pazarlar'dan Mehmetçiğe klip Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı İstiklal marşı klipi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
YEREL HABERLER Pazarlar'dan Mehmetçiğe klip Anadolu Lisesi ...
Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Minik öğrenciler yöresel halk oyunlarını öğreniyor
YEREL HABERLER Minik öğrenciler yöresel halk oyunlarını öğreniyor
DPÜ Damla Topluluğu'ndan Gökçeler İlk ve Ortaokulu'na ziyaret
YEREL HABERLER DPÜ Damla Topluluğu'ndan Gökçeler İlk ve Ortaokulu'na ...
Emet'te ilçe danışma meclisi toplantısı
YEREL HABERLER Emet'te ilçe danışma meclisi toplantısı
İlkokul öğrencileri yöresel kıyafetlerle kendi müzelerini açtı
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri yöresel kıyafetlerle kendi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X