Hisarcık Kaymakamı Karadağ, görevine başladı

Bir süredir Kaymakam Vekili tarafından idare edilen Hisarcık Kaymakamlığı görevine asaleten atanan Buğra Karadağ, görevine başladı.

1989 yılında Samsun'da doğan Buğra Karadağ, Subaşı İlkokulu ve Fazıl Kadı İlköğretim Okulunu müteakiben Kızılırmak Anadolu Öğretmen Lisesini kazandı. 20082012 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümündeki öğreniminin ardından 2018 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalından yüksek lisans derecesi aldı. Yozgat Defterdarlığında Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Maliye Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Karadağ, 2017 yılında Kaymakamlık mesleğine başlayarak Samsun Valiliğinde il stajı, Ordu’nun Ünye ve Çorum’un Sungurlu ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Adana’nın Feke ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevlerinin yanı sıra İngiltere’de dil eğitimi aldı.

Son gerçekleştirilen kura ile Hisarcık Kaymakamlığına atanan Karadağ, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve bir kız çocuk babası.

KÜTAHYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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