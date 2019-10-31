Aslanapa'da köylerin sorun ve talepleri konuşuldu

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Aslanapa Belediyesi Kültür Evi'nde İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer başkanlığında yapıldı.

Kaymakam Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''Toplantıda, 2020 yılı program ve bütçesi ile gündemde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca 2019 yılı içerisinde köylerde yapılan çalışmalar değerlendirilerek köylerimizin sorun ve talepleri görüşüldü'' diye konuştu.

KÜTAHYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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