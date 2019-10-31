DPÜ Rektörü Uysal’dan Bölge Müdürü Keskin’e ziyaret

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur’un da yer aldığı ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Rektör Uysal, tarafından Bölge Müdürü Keskin’e minyatür tablo hediye edildi. Bölge Müdürü Keskin, hediyeden ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Uysal’a teşekkür etti.

KÜTAHYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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